Всего в этом году в России предотвратили более 170 террористических актов.

Сегодня в Москве обсудили итоги работы силовых структур. Всего в этом году в России предотвратили более 170 терактов. Большинство из них должны были произойти на объектах критической инфраструктуры.

Кроме того, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, готовились нападения и на российских военных. По данным ведомства, большая часть задержанных за подобные преступления — несовершеннолетние.

«Большинство исполнителей — лица, попавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций. Наиболее подверженными вовлечению в террористическую деятельность оказываются молодые люди, доля которых в общем числе задержанных достигла 65%. Фиксируется устойчивая тенденция увеличения количества совершенных терактов несовершеннолетними», — отметил директор ФСБ России Александр Бортников.

Кроме того, с начала года задержаны почти 300 мигрантов, которые готовили теракты в местах массового пребывания людей. С начала года предотвращено девять вооруженных нападений на образовательные учреждения.

