«Вот это триггернуло!» — Тодоренко подверглась критике за танец в купальнике

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Беременная Регина Тодоренко подверглась критике за танец в купальнике

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Instagram*/reginatodorenko; 5-tv.ru

Телеведущая находится уже на седьмом месяце беременности.

Находящаяся на седьмом месяце беременности телеведущая и блогер Регина Тодоренко столкнулась с критикой после танца в купальнике. Об этом она рассказала в соцсетях.

Тодоренко поделилась видео с отдыха, на котором исполнила зажигательный танец на пляже в бикини. Однако видео вызвало шквал недовольства среди некоторых подписчиков.

Многие зрители отметили, что такие танцы неуместны для беременной женщины, и стоит оставлять подобное только для личных моментов с мужем.

«Сейчас нет никаких ценностей. Что раньше было аморально, что сейчас в тренде», «Какая-то страшненькая стала… и раньше была круглой, а сейчас тараканы рулят в голове», — написали подписчики под видео.

Тодоренко была удивлена таким негативом.

«Вот это триггернуло некоторых, не ожидала! С каких это пор милые кривляния, эмоции радости и танцы беременных начали вызывать такую реакцию?» — отреагировала телеведущая.

Регина добавила, что женщине особенно нужна поддержка от других женщин, особенно в таком хрупком состоянии.

«Хорошо, что таких грубых комментариев из 160 всего лишь восемь. Негатив разрушает! Я удивлена, что именно зрелые, умные, опытные женщины (50+) так отреагировали на озорство», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко рассказала о выборе имени для третьего сына.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

