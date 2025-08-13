Российские абитуриенты все чаще выбирают технические и IT‑специальности

Абитуриенты все чаще выбирают технические и IT‑специальности — именно такой спрос отмечается в ходе приемной кампании 2025 года. Об этом «Известиям» рассказали представители ряда российских вузов.

Предварительные итоги приемной кампании‑2025 в российских вузах зафиксировали несколько новых тенденций. Например, в Московском Политехе резко вырос спрос на IT‑профили. Так, на программу специалитета «Информационная безопасность автоматизированных систем» подано вдвое больше заявлений, чем годом ранее; «Информатика и вычислительная техника» привлекла порядка семи тысяч абитуриентов, а «Информационные системы и технологии» — почти шесть тысяч.

Сильно вырос интерес к направлениям «Мехатроника и робототехника» и «Биотехнология» — число заявлений почти удвоилось по сравнению с прошлым годом. В РУДН, как сообщила проректор по стратегическим коммуникациям Елена Апасова, число поступивших на инженерные программы увеличилось с 1,8 тысячи до почти трех тысяч человек.

При этом, как и раньше, популярностью пользовались «Реклама и связи с общественностью», лингвистика, юриспруденция, экономика, лечебное дело, стоматология, прикладная информатика, государственное и муниципальное управление.

В НГУ лидируют «Информатика и вычислительная техника», «Юриспруденция», «Математика и механика», «Математика и компьютерные науки», «Бизнес‑информатика», «Прикладные математика и физика». В РГСУ среди абитуриентов, выбирающих контрактную форму, наиболее востребованы «Стоматология» и «Лечебное дело», а на платном обучении — «Реклама и связи с общественностью» и «Клиническая психология».

На бюджетном обучении особенно популярны «Социология» и «Организация работы с молодежью», а также — «Социальная работа», «Клиническая психология», «Культурология». Как отметила проректор по учебной работе Янина Шимановская, уже третий год стабильно растет интерес к социально‑ориентированным специальностям — это объясняется высоким спросом на таких специалистов и их гарантированным трудоустройством.

В РАНХиГС вырос рекордно высокий интерес к «Менеджменту» — количество заявлений возросло на 83 %, с 61,1 тысячи в 2024 году до 111,9 тысячи в 2025‑м.

Абитуриенты-иностранцы

Другим заметным трендом стал рост числа абитуриентов из стран постсоветского пространства — в Московском Политехе их стало на треть больше.

«Мы видим стабильный рост числа заявлений из стран постсоветского пространства. Это свидетельствует о сохраняющейся привлекательности российской инженерной школы и качестве наших образовательных программ», — пояснил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Юрий Анфимов.

В РАНХиГС наибольшее число заявлений от иностранных граждан поступило из Казахстана (23 %), Туркменистана (20,4 %) и Узбекистана (10,3 %). Поток из Казахстана удвоился, из Узбекистана вырос на 58 %. В РУДН среди абитуриентов из дальнего зарубежья наибольшее число заявлений пришло из Анголы, Нигерии и Камеруна, а среди стран СНГ — из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Мировой тренд

Высокий спрос на технические и IT‑специальности — не только российский, но и мировой тренд. Именно такие специалисты всегда востребованы в экономике, имеют гарантию на трудоустройство и хороший уровень оплаты.

В наше время, согласно данным Института развития предпринимательства и экономики, более 90 % компаний сталкиваются с нехваткой кадров, особенно в IT, производстве, строительстве, торговле и ЖКХ.

Эксперты говорят, что сейчас задача государства и вузов — объединить усилия, чтобы готовить специалистов, способных покрыть дефицит кадров.

