Мошенники готовятся к сезону «заработков»: что нужно знать

Известны случаи физической атаки преступников на пассажиров.

В то время как тысячи россиян готовятся к сезону отпусков, мошенники готовятся к сезону «заработков». Какие опасности поджидают путешественников уже в аэропорту, «Известия» выяснили у экспертов.

Один из популярных способов выманить деньги у пассажиров — действовать под видом таксистов. Также аферисты любят разыгрывать жалостливые спектакли. Часто происходят кражи ручной клади, документов и денег.

Кроме того, известны случаи физической атаки преступников на пассажиров. Высокий туристический сезон традиционно сопровождается активной деятельностью контрабандистов.

В транспортной полиции предупреждают: не стоит брать с собой ценный груз даже по просьбе родственника. Во время путешествия эксперты рекомендуют сохранять бдительность, обращаться только к сотрудникам аэропорта и пользоваться официальными сервисами.

Мошенники не оставляют россиян в покое и продолжают их атаковать. Теперь аферисты создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и турфирм. Поддельные сайты оформлены под такие детские лагеря, как «Артек» и «Смена», а также под туристические фирмы, специализирующиеся на детском и семейном отдыхе.

