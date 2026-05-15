Журналист Молчанов не пришел на похороны собственной дочери: «Пришлось бы отпевать»

Она встретила свою смерть в той же больнице, где проходил лечение от рака телеведущий.

Почему Владимир Молчанов не поеал хоронить дочь Анну

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Режиссер Цыбин: Молчанов не поехал хоронить дочь, иначе его пришлось бы отпевать

Телеведущий Владимир Молчанов ушел из жизни в больнице в ночь на 13 мая в 75 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Всего за месяц до этого, в конце марта, не стало его единственной дочери Анны. Тоже рак. Родственники проходили лечение в одной больнице в Израиле. Как рассказал изданию VOICE режиссер Иван Цыбин, друг семьи, Молчанов пропустил похороны наследницы, и это, по его мнению, к лучшему. Близкие опасались, что он просто не выдержит горя.

«Он не поехал на отпевание Ани и правильно сделал, что решил так. Иначе, боюсь, он бы остался там и его пришлось бы отпевать. После траурной церемонии я ему позвонил, он сказал: „Я попрощался с Анечкой еще в больнице“. Конечно, это был страшный удар», — сказал Цыбин.

Режиссер сравнил историю семьи Молчанова с печально известным блокадным дневником Тани Савичевой. Телеведущий потерял сначала супругу Консуэло Сегура в 2022 году, спустя два года сестру, теннисистку и спортивного комментатора Анну Дмитриеву, а еще спустя полтора года дочь Анну. И вскоре ушел сам.

«И теперь можно сказать: „Молчановы умерли все. Остался один Митя, его внук“, подобно тому, что было написано в дневнике Савичевой. Это ужасная трагедия», — добавил Цыбин.

Режиссер говорил о Молчановых с большим теплом и сожалением, но позволил себе понадеяться, что встретившись на том свете, они наконец обретут покой. А коллеги, друзья и самые близкие будут их любить и вспоминать добрым словом. Сам Цыбин уже сделал свой вклад — десять лет назад он снял документальный фильм к 65-летию друга «Владимир Молчанов. До и после».

Ведущий известен по программам «Время» и «До и после полуночи», «90 минут» и «120 минут». В юности он завоевал звание чемпиона СССР по теннису, затем окончил филологический факультет МГУ по специальности «Нидерландский язык и литература», после чего трудился в агентстве печати «Новости» в Нидерландах. Молчанов расследовал нацистские преступления, написал книгу «Возмездие должно свершиться». Он работал на Центральном телевидении СССР, на радио, телеканалах «Россия», «Мир» и латвийском LTV-7, руководил мастерской на факультете журналистики «Останкино». На его счету около 20 документальных фильмов.

Ранее, писал 5-tv.ru, журналист Евгений Додолев рассказал о последнем разговоре с тяжелобольным Молчановым, который состоялся незадолго до его смерти.

