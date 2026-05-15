Снайперы уничтожили более 8 тяжелых гексакоптеров ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 34 0

Они прикрыли штурмовиков и артиллерию.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Снайперы группировки войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожили более 8 тяжелых гексакоптеров и 180 FPV-дронов ВСУ за неделю. Они прикрыли штурмовиков и артиллерию, поражая дроны на дистанциях 300-500 метров, включая движущиеся и зависающие цели.

Снайперы используют маскировку с помощью пончо и антидронных одеял, обнаруживая дроны визуально и по звуку пропеллеров. Их работа организована по алгоритму: выбор позиции, обнаружение дрона, выстрелы и смена точки. Систематическая деятельность снайперов снижает эффективность дронов ВСУ, защищая наших военнослужащих и способствуя выполнению боевых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
14 мая
Расчет «Бук-М3» сбил снаряд РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
14 мая
Экипаж Су-35С выполнил боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
13 мая
В Москве открылась выставка «После боя сердце просит музыки вдвойне…»
13 мая
Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 мая
«Гиацинт-С» уничтожил замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 мая
«Сармат» способен поражать объекты на территории любого противника
12 мая
«Молния-2» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 мая
Экипажи танков успешно уничтожают опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 мая
Операторы БПЛА доставили цветы к памятнику красноармейцам на территории ВСУ
9 мая
Украина почти 9 тысяч раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО
+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:49
Андрей Ермак остался в СИЗО в платной VIP-камере
6:44
Три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань
6:20
Мошенники готовятся к сезону «заработков»: что нужно знать
6:00
Снайперы уничтожили более 8 тяжелых гексакоптеров ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
5:26
Журналист Молчанов не пришел на похороны собственной дочери: «Пришлось бы отпевать»

Сейчас читают

Пострадали жилые дома и люди: Рязанскую область атаковали дроны ВСУ
Соседский душ по расписанию: как пережить отключение воды
«Позиция незрелого зрителя»: Чиповская о хейтерах нового «Гамлета»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео