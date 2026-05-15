Снайперы группировки войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожили более 8 тяжелых гексакоптеров и 180 FPV-дронов ВСУ за неделю. Они прикрыли штурмовиков и артиллерию, поражая дроны на дистанциях 300-500 метров, включая движущиеся и зависающие цели.

Снайперы используют маскировку с помощью пончо и антидронных одеял, обнаруживая дроны визуально и по звуку пропеллеров. Их работа организована по алгоритму: выбор позиции, обнаружение дрона, выстрелы и смена точки. Систематическая деятельность снайперов снижает эффективность дронов ВСУ, защищая наших военнослужащих и способствуя выполнению боевых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

