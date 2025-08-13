Власти Никарагуа первыми в Латинской Америке официально признали в составе России ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. В эксклюзивном интервью «Известиям» глава МИД республики рассказал, что ее представители в ближайшее время намерены посетить эти регионы и наладить с ними взаимовыгодные торговые связи.

«Эти территории, эти субъекты — неотъемлемая часть Российской Федерации. И если наш друг устанавливает их статус таким образом, то мы с этим соглашаемся. В последующих заявлениях мы предложили установить более тесные и коммерческие связи с этими территориями», — заявил Вальдрак Джентске, министр иностранных дел Никарагуа.

Министр отметил вклад России в борьбу с фашизмом. И назвал наши страны многолетними стратегическими союзниками.

