Никарагуа наладит торговлю с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями
В ближайшее время делегация из латиноамериканской страны посетит регионы РФ.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Власти Никарагуа первыми в Латинской Америке официально признали в составе России ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. В эксклюзивном интервью «Известиям» глава МИД республики рассказал, что ее представители в ближайшее время намерены посетить эти регионы и наладить с ними взаимовыгодные торговые связи.
«Эти территории, эти субъекты — неотъемлемая часть Российской Федерации. И если наш друг устанавливает их статус таким образом, то мы с этим соглашаемся. В последующих заявлениях мы предложили установить более тесные и коммерческие связи с этими территориями», — заявил Вальдрак Джентске, министр иностранных дел Никарагуа.
Министр отметил вклад России в борьбу с фашизмом. И назвал наши страны многолетними стратегическими союзниками.
