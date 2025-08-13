Поезд с опасным грузом сошел с рельсов в Техасе

Опрокинулись 35 вагонов и цистерн, начался пожар.

Экстренные службы Техаса ликвидируют последствия железнодорожной аварии, которая может перерасти в техногенную катастрофу.

Состав, перевозивший опасный груз, сошел с рельсов. Опрокинулись 35 вагонов и цистерн. После чего начался пожар. Его до сих пор тушат аварийные службы. Действуют с предельной осторожностью.

Неизвестно, насколько ядовитым может быть содержимое цистерн.

