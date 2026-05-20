Путин встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Пекине

Мария Гоманюк
Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекине встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Российский лидер и премьер Госсовета КНР пожали друг другу руки перед началом переговоров, коротко попозировали перед журналистами, после чего прошли в кабинет для дипломатической беседы.

Главной темой встречи должны стать вопросы практического взаимодействия России и Китая. Особое внимание стороны планируют уделить межгосударственному торгово-экономическому сотрудничеству.

В тот же день у Дворца народных собраний в Пекине прошла официальная церемония встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие сопровождалось исполнением государственных гимнов двух стран и залпами из орудий.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Китай не связан с возможными поездками в КНР президента США Дональда Трампа. По его словам, вероятный визит американского лидера обсуждался еще в конце марта — начале апреля, тогда как дату поездки президента России согласовали вскоре после телефонного разговора Путина с Си Цзиньпином 4 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Китай выступили против создания аналога НАТО в Азии.

