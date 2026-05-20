Секрет здоровья: врач раскрыла неожиданный эффект 12-часового отказа от еды

Кратковременный перерыв в приемах пищи запускает глубокую очистку организма и сжигание лишних калорий.

Общая очистка клеток организма и переход на использование внутренних жировых резервов в качестве топлива начинаются спустя 12 часов после крайнего приема пищи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук и доцента Школы медицины ДВФУ Натальи Боровской.

Специалист пояснила, что к указанному моменту пищеварительная система полностью завершает цикл переработки поступивших продуктов. Как только запасы энергии из ЖКТ исчерпываются, тело вынуждено сменить источник питания.

«В этот период может активизироваться механизм клеточного обновления, в ходе которого удаляются поврежденные клетки. Кроме того, организм переключается с обычного источника энергии — углеводов — на расщепление жировых запасов», — рассказала эксперт.

Однако Наталья Боровская подчеркнула, что подобные методики оздоровления требуют осторожного подхода и предварительного медицинского контроля. По ее словам, чрезмерно долгое воздержание от пищи таит в себе определенные риски, включая резкое падение концентрации глюкозы в составе крови.

Гастроэнтеролог настоятельно порекомендовала людям с хроническими патологиями не приступать к практике голодания без детальной консультации с лечащим врачом или профессиональным диетологом, так как реакция организма на дефицит калорий всегда индивидуальна. 

