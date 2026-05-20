Дело в голове: ученые разгадали загадку коротких лап у тираннозавра

Daily Mail: у тираннозавра короткие лапы из-за огромной головы

Британские палеонтологи установили истинную причину появления аномально коротких передних лап у тираннозавра рекса и других крупных хищных динозавров. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели масштабный анализ данных о 82 видах теропод и пришли к выводу, что эволюция сделала ставку на развитие массивных черепов и мощных челюстей, в то время как лапы постепенно уменьшались за ненадобностью.

Это открытие объясняет, почему 13-метрового гигант обладал лапами длиной всего около одного метра, что сопоставимо с 13-сантиметровыми руками у человека ростом 1,8 метра.

Ведущий автор исследования Чарли Роджер Шерер пояснил, что сокращение длины передних конечностей происходило одновременно в пяти различных группах динозавров, включая тираннозаврид и абелизаврид. В процессе эволюции голова взяла на себя основную функцию нападения.

«Это случай принципа „используй или потеряешь“ — руки перестали приносить пользу и со временем уменьшились в размерах. Попытка схватить стофутового зауропода когтями не идеальна. Атака и удержание челюстями могли быть более эффективными», — подчеркнул ученый.

Исследование показало, что размер тела не играл ключевой роли в этом процессе, так как маленькие лапы встречались и у относительно некрупных хищников с массивными головами.

Ранее в научном сообществе выдвигались и другие версии. В 2022 году эксперты из Калифорнийского университета предполагали, что короткие лапы защищали тираннозавров от случайных укусов сородичей во время коллективного поедания добычи.

Другая гипотеза от аргентинских исследователей гласила, что такие конечности помогали динозаврам удерживать партнеров во время спаривания или подниматься с земли после отдыха.

Однако текущее исследование лондонских ученых связывает анатомические изменения именно с развитием черепного аппарата. Тираннозавр рекс доминировал на западе современной Северной Америки в конце мелового периода и вымер около 65,5 миллиона лет назад вместе с 75% всех видов флоры и фауны после падения гигантского астероида Чиксулуб.

