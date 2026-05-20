Дело в голове: ученые разгадали загадку коротких лап у тираннозавра

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Исследователи выяснили, что крошечные конечности были платой за наличие крупного черепа.

Почему у тираннозавра были короткие лапы причина список

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: у тираннозавра короткие лапы из-за огромной головы

Британские палеонтологи установили истинную причину появления аномально коротких передних лап у тираннозавра рекса и других крупных хищных динозавров. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели масштабный анализ данных о 82 видах теропод и пришли к выводу, что эволюция сделала ставку на развитие массивных черепов и мощных челюстей, в то время как лапы постепенно уменьшались за ненадобностью.

Это открытие объясняет, почему 13-метрового гигант обладал лапами длиной всего около одного метра, что сопоставимо с 13-сантиметровыми руками у человека ростом 1,8 метра.

Ведущий автор исследования Чарли Роджер Шерер пояснил, что сокращение длины передних конечностей происходило одновременно в пяти различных группах динозавров, включая тираннозаврид и абелизаврид. В процессе эволюции голова взяла на себя основную функцию нападения.

«Это случай принципа „используй или потеряешь“ — руки перестали приносить пользу и со временем уменьшились в размерах. Попытка схватить стофутового зауропода когтями не идеальна. Атака и удержание челюстями могли быть более эффективными», — подчеркнул ученый.

Исследование показало, что размер тела не играл ключевой роли в этом процессе, так как маленькие лапы встречались и у относительно некрупных хищников с массивными головами.

Ранее в научном сообществе выдвигались и другие версии. В 2022 году эксперты из Калифорнийского университета предполагали, что короткие лапы защищали тираннозавров от случайных укусов сородичей во время коллективного поедания добычи.

Другая гипотеза от аргентинских исследователей гласила, что такие конечности помогали динозаврам удерживать партнеров во время спаривания или подниматься с земли после отдыха.

Однако текущее исследование лондонских ученых связывает анатомические изменения именно с развитием черепного аппарата. Тираннозавр рекс доминировал на западе современной Северной Америки в конце мелового периода и вымер около 65,5 миллиона лет назад вместе с 75% всех видов флоры и фауны после падения гигантского астероида Чиксулуб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

16:30
Трампа ограничили в военных полномочиях в отношении Ирана
16:25
Двоих жителей Крыма осудили за шпионаж в пользу СБУ и госизмену
16:23
«Настюха-то обиделась»: Самбурская отсудила три миллиона рублей у блогера
16:18
Поставили масштабные задачи: Путин о развитии отношений России и Китая
16:14
«Счет шел на часы»: пациентка чудом выжила после пластической операции
16:09
Россия и Китай согласовали базовые условия проекта «Сила Сибири — 2»

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Угроза пандемий: человечество не справляется с участившимися вспышками инфекций
Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео