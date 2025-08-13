Для таксистов в России ужесточат правила выхода на работу

Водители будут обязаны доказать с помощью фото или видео, что они прошли техосмотр и проверку у врачей.

Таксистам в России запретят выезжать на дороги без доказательств, что они действительно прошли техосмотр и проверку у врачей. Как выяснили «Известия», контроль будут осуществлять с помощью фото- или видеосъемки.

Проблема стоит остро. По статистике, большинство водителей выходят на работу с поддельными справками.

Нововведение обещают принять в ближайшее время. Но эксперты уверены: для начала нужно создать материальную базу. В том числе в регионах. Кроме того, появились опасения, что все расходы в конечном счете лягут на плечи клиентов.

