Время романтиков: как и где лучше наблюдать за Персеидами

Пик метеорного потока уже прошел, но любоваться падающими кометами можно еще две недели.

Особое время для романтиков и астрономов. В эти дни россияне смогут наблюдать за одним из самых зрелищных астрономических событий — метеорным потоком Персеиды. Всего за час в небе можно увидеть до сотни падающих звезд — так сгорают в атмосфере частицы кометной пыли. Все это привлекает астрофотографов и любителей по всему миру, которые охотятся за яркими кадрами. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко узнала, куда лучше всего отправиться, чтобы увидеть незабываемое представление.

Такие осадки выпадают редко — настоящий звездный дождь. В небе сотни ярких вспышек. Одно из самых красивых космических событий года — метеорный поток Персеиды достиг своего пика, и это рай для астрофотографов. Кто-то даже самостоятельно смастерил телескопы, чтобы получше разглядеть падающие звезды.

«В прошлом году я начал делать сам на своем фрезере монтировку, которая ведет телескоп за небом, за звездами. Сделал ее из двух волновых редукторов», — рассказал астрофотограф Алексей Черенков.

Поймать отдельную звезду в этом потоке непросто, но фотоохотники со стажем знают, как это сделать. Более опытные сами находят наилучшее место для наблюдения; для тех, кто недавно открыл для себя это увлечение, есть астротуры, очень, кстати, сейчас популярные. Ничего самому искать не нужно: профессионалы все сделают за вас, остается только наблюдать и восхищаться.

«Для того чтобы понаблюдать метеорный поток, лучше всего выбирать горизонтальное положение, не сидеть где-то в машине, а стелить коврик и смотреть прямо над головой», — пояснила охотник за северным сиянием Наталья Крапкина.

В таких путешествиях еще и много полезной информации — падают не звезды вовсе, а метеоры. Это явление, давно изученное астрономами, но от того не менее захватывающее.

«Комета оставляет после себя газ. И газ, конечно, расходится всюду по Солнечной системе, и пыль. А вот пыль она в такие кольца формируется. И вот когда Земля пересекает это кольцо, а Земля вместе с атмосферой пересекает, вот эти самые пылинки, они входят в атмосферу Земли», — сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Они сгорают и оставляют яркий свет на небе, а в потоке Персеиды таких метеоров можно увидеть до сотни в час. Иногда в них наблюдают даже огненные шары.

Поток Персеиды одновременно наблюдают в Европе, Китае, Японии и других странах Северного полушария. В России лучшими местами для наблюдений принято считать Дальний Восток, Сибирь, Кавказ и Крым. Как раз в Крыму астроэкскурсии пользуются особой популярностью, поток Персеиды здесь наблюдают прямо из уникальной астрофизической лаборатории через телескопы.

Многие так и проводят всю ночь здесь, вдали от города. Как говорится, лучше один раз увидеть. Такое звездное представление одним дарят в качестве подарка.

Для кого-то это необычное хобби, есть и те, кто сделал фотоохоту за звездным дождем своей профессией. В любом случае обзор для всех сегодня был хороший.

«Вариантов наблюдения звездопада много. Через телескоп, конечно, можно близко разглядеть разные объекты, но лучше всего — просто смотреть на небо, думать о великом, мечтать, и, говорят, загаданное обязательно сбудется», — отметила корреспондент.

Время загадать желание еще есть, несмотря на то что пик потока Персеиды прошел. Увидеть звездопад можно будет почти две недели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.