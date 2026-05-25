Patriot не смог остановить российский «Орешник»

Американский ЗРК Patriot не смог остановить российские ракеты «Орешник»

Появилось видео попытки американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot перехватить российскую ракету «Орешник». Удар, нанесенный по территории Украины, стал ответом на террористическую атаку ВСУ по колледжу в Старобельске.

На кадрах отчетливо видно, как разделяющиеся боевые блоки «Орешника» на огромной скорости достигают наземных целей. Американская система Patriot сработала с опозданием, и единственная ракета-перехватчик вылетела уже после того, как объект был поражен, и просто упала следом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД России анонсировал масштабные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на гибель студентов в Старобельске. Дипломаты подчеркнули, что эта атака переполнила чашу терпения российской стороны.

В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам и жителям Киева как можно быстрее покинуть город или держаться подальше от административных и военных объектов.

