Patriot не смог остановить российский «Орешник»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 52 0

Удар по территории Украины стал ответом на теракт в Старобельске.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский ЗРК Patriot не смог остановить российские ракеты «Орешник»

Появилось видео попытки американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot перехватить российскую ракету «Орешник». Удар, нанесенный по территории Украины, стал ответом на террористическую атаку ВСУ по колледжу в Старобельске.

На кадрах отчетливо видно, как разделяющиеся боевые блоки «Орешника» на огромной скорости достигают наземных целей. Американская система Patriot сработала с опозданием, и единственная ракета-перехватчик вылетела уже после того, как объект был поражен, и просто упала следом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД России анонсировал масштабные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на гибель студентов в Старобельске. Дипломаты подчеркнули, что эта атака переполнила чашу терпения российской стороны.

В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам и жителям Киева как можно быстрее покинуть город или держаться подальше от административных и военных объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

18:15
«Никому не нужна»: Ксения Алферова призналась в страхе одиночества после развода
18:13
Рособрнадзор вынес предостережения трем столичным вузам за массу нарушений
18:07
«Пролью свет правды»: SHAMAN пообещал раскрыть имена тех, кто желал его молчания
18:05
Любовь не знает границ: ученые развеяли мифы о сексе после 65
17:50
В шкуре жены: принц Гарри испытывает стыд за свою жизнь до брака с Меган Маркл
17:37
Стероидные игры: как проходит «улучшенная Олимпиада» в Лас-Вегасе

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Что срочно нужно сделать в теплице перед посадкой рассады: инструкция для дачников
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео