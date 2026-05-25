В шкуре жены: принц Гарри испытывает стыд за свою жизнь до брака с Меган Маркл

Daily Mail: принц Гарри испытывает стыд за свою жизнь до брака с Меган Маркл

Принц Гарри испытывает чувство стыда и ужаса, когда вспоминает годы своей юности до встречи с будущей супругой Меган Маркл. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на экспертов, выступивших в документальном фильме «Принц Гарри в терапии».

По словам королевского биографа Тома Куинна, герцог Сассекский сегодня был бы глубоко шокирован своим прежним образом жизни, когда он учился в Итоне и служил в вооруженных силах. Эксперт отметил, что Гарри полностью изменил свое мировоззрение и больше никогда не позволил бы себе использовать расистские высказывания, которые омрачали его репутацию в прошлом.

Журналистка Бидиша Мамата добавила, что принц превратился в человека XXI века. Однако это может свидетельствовать и о его сильной восприимчивости к внешнему влиянию.

Историк Тесса Данлоп предположила, что Сассекский начал смотреть на мир через иную призму, приняв философию своей жены, которая помогла ему осознать скрытые ранее проблемы.

Одной из самых болезненных тем для Гарри остается инцидент 2009 года, когда он принес извинения за использование оскорбительного слова в адрес сослуживца пакистанского происхождения Ахмеда Разы Хана. В своих мемуарах «Запасной» принц объяснял, что в детстве часто слышал этот термин и не считал его проявлением расизма из-за изоляции в привилегированной среде.

Также герцог выразил глубокое сожаление по поводу скандала с нацистской формой в 2005 году, тогда 20-летний Гарри пришел на костюмированную вечеринку в нацистской униформе со свастикой на рукаве. Он назвал это «одной из величайших ошибок в жизни». По его словам, он долгое время не осознавал наличие у себя подсознательных предубеждений, пока не пожил «в шкуре своей жены».

Принц Гарри подчеркнул, что пытался исправить ситуацию, встречаясь с главным раввином и пережившими Холокост. В фильме также упомянули, что принц Уильям и Кейт Миддлтон якобы поддержали его выбор того злополучного костюма, посчитав его забавным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.