Любовь не знает границ: ученые развеяли мифы о сексе после 65

Диана Кулманакова
Качественная интимная близость напрямую коррелирует с долголетием.

Daily Mail: люди в возрасте от 65 до 85 лет продолжают активно заниматься сексом

Сексуальное влечение не исчезает с годами, а пожилые люди в возрасте от 65 до 85 лет продолжают вести активную и разнообразную интимную жизнь. Об этом сообщило Daily Mail.

Ученые из Университета Осло провели масштабное исследование, опросив представителей старшего поколения. Они выяснили, что многие из них не только сохраняют интерес к партнерам, но и открывают для себя новые грани чувственности.

Согласно полученным данным, некоторые женщины впервые испытали оргазм именно в зрелом возрасте, а мужчины успешно используют современные медицинские достижения для поддержания сексуальной функции.

Психолог Сидсель Луиза Шаллер, руководившая научной работой, подчеркнула, что в обществе до сих пор существует предвзятое отношение к сексуальности пожилых.

По ее словам, социальные эйджистские (дискриминирующие по возрасту) установки и недостаток знаний в сфере здравоохранения о сексуальном здоровье пожилых людей создают барьеры для здорового старения.

Шаллер отметила, что для медиков и молодежи интимная жизнь пенсионеров часто остается невидимой темой, хотя сами участники опроса выразили готовность открыто обсуждать происходящее в их спальнях.

По данным исследования, даже в категории старше 80 лет каждый третий мужчина продолжает вступать в половые контакты.

Участники эксперимента, такие как 68-летняя Сильвия и 67-летняя Марго, признались, что с возрастом стали гораздо увереннее в себе и своем теле.

Эксперты уверены, что качественная интимная близость напрямую коррелирует с долголетием, снижением уровня стресса и улучшением когнитивных функций у людей преклонного возраста.

