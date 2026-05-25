Трагедия на барбекю: лицо модели изуродовали по неосторожности

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Инцидент произошел в тот период, когда она готовилась к профессиональной съемке в Таиланде.

Чем опасен розжиг для шашлыков: правила пользования

Фото: © РИА Новости/ Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: лицо модели было изуродовано из-за неосторожности на барбекю

Во время летнего праздника 17-летняя модель Джордана Ашкенази получила тяжелейшие ожоги лица и тела из-за вспышки горючего на гриле. Об этом сообщило Daily Mail.

Инцидент произошел в Сиднее, когда компания подростков решила разжечь угольный мангал, используя бензин и метиловый спирт. В какой-то момент один из друзей плеснул в огонь дополнительную порцию горючего, что вызвало взрыв.

Огненный поток ударил прямо в Джордану. Девушка вспомнила, что ее одежда начала плавиться прямо на коже, а зрение затуманилось.

Врачи диагностировали повреждение более 30% тела, включая ожоги груди, лица, губ и ушей. Инцидент произошел в тот период, когда она готовилась к своей первой профессиональной съемке в Таиланде.

Джордане потребовалось множество операций по пересадке кожи и два года ношения специального компрессионного жилета. Она призналась, что первое время после случившегося не могла смотреть на себя в зеркало без слез и приступов рвоты.

Тем не менее, благодаря поддержке семьи и дорогостоящим косметологическим процедурам, включая лазерную терапию и перманентный макияж для восстановления пигментации, ей удалось вернуться к нормальной жизни.

Сейчас 40-летняя женщина воспитывает двоих детей и ведет успешный бизнес в сфере дизайна, призывая родителей быть максимально бдительными во время сезона пикников.

Глава благотворительного фонда Кейт Нэш подчеркнула, что использование розжигов является главной причиной подобных травм, которых можно было бы избежать, соблюдая простые правила пожарной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

18:15
«Никому не нужна»: Ксения Алферова призналась в страхе одиночества после развода
18:13
Рособрнадзор вынес предостережения трем столичным вузам за массу нарушений
18:07
«Пролью свет правды»: SHAMAN пообещал раскрыть имена тех, кто желал его молчания
18:05
Любовь не знает границ: ученые развеяли мифы о сексе после 65
17:50
В шкуре жены: принц Гарри испытывает стыд за свою жизнь до брака с Меган Маркл
17:37
Стероидные игры: как проходит «улучшенная Олимпиада» в Лас-Вегасе

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Что срочно нужно сделать в теплице перед посадкой рассады: инструкция для дачников
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео