СК завершил расследование дела об осквернении могилы военкора «Известий» Федорчака

Диана Кулманакова
СК завершил расследование дела об осквернении могилы военкора Федорчака

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Вандал сжег и разгромил захоронение журналиста и других жителей Крыма, погибших в зоне СВО.

Завершено расследование уголовного дела по факту повреждения захоронений жителей Крыма, которые погибли в зоне специальной военной операции (СВО). Среди них была могила военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«Предварительным следствием установлено, что в ночь на 31 марта текущего года на территории кладбища Уваровского сельского поселения 44-летний житель Нижнегорского района совершил поджог ритуальной атрибутики и надмогильных сооружений воинских захоронений местных жителей, погибших в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Личность фигуранта оперативно была установлена благодаря совместной работе органов СК, МВД и ФСБ. Обвиняемый признался в совершенном деянии, описав повреждения могил в деталях. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В конце марта вандалы сожгли и разгромили могилу Александра Федорчака, который погиб 24 марта в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru показал, как разгромленная вандалами могила военкора «Известий» Федорчака была восстановлена.

