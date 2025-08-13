Умер «гроза шпионов» — полковник КГБ СССР Владимир Зайцев

Эфирная новость 31 0

Умер полковник КГБ СССР Владимир Зайцев

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он руководил сложнейшими операциями.

Сегодня не стало одного из самых известных сотрудников органов госбезопасности — Владимира Зайцева. Легенда спецназа, полковник КГБ СССР, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» умер в возрасте 77 лет.

Коллеги Владимира Николаевича говорят, что он был профессионалом высочайшего класса. Руководил сложнейшими операциями.

В 1983 году возглавил одну из групп во время штурма самолета Ту-134 в Тбилиси, который захватили террористы. На его счету — несколько боевых командировок в Афганистан.

«Величайший человек, величайший. Недаром в прессе его окрестили „гроза шпионам“, сколько он взял шпионов. А это же все на нервяке. И в принципе, это спокойствие, настолько расчет был тонкий, что ни одного сбоя не было», — рассказал председатель совета, первый вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Березовец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:17
Умер «гроза шпионов» — полковник КГБ СССР Владимир Зайцев
19:01
Международные адвокаты подключились к делу Гуцул для защиты ее интересов
18:45
Франция выдаст России боевика ИГ*
18:29
От щебня до новейших технологий: Невский проспект закрыли на ремонт
18:16
Футбольная команда собрана — Артемий Лебедев в 11-й раз стал отцом
18:04
В легком 17-летней москвички обнаружили гигантскую кисту с червями

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
В Минцифры прокомментировали ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*
В России частично ограничат звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс