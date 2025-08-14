В школу вприпрыжку: как помочь первокласснику настроиться на учебу

Ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к новому месту. Не стоит его подгонять.

До сентября осталось всего пара недель, и вместе с ним в дома тысяч семей придет волнительный момент. Для одного ребенка 1 сентября станет настоящим праздником, а для другого — днем слез. Все зависит от того, как родители помогут ему войти в новый этап жизни. Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова поделилась в беседе с Life.ru практическими советами, которые помогут сделать школьный старт спокойным и радостным. И речь не только о форме и рюкзаке.

«В подготовке детей к началу учебного года, конечно, существуют специальные секретики, которые помогут сделать 1 сентября радостным днем без слез», — заявила эксперт.

Начните с режима

Главный секрет, по словам психолога, — плавная перестройка дня. Если летом ребенок вставал в десять утра, а теперь придется подниматься в семь, организм получит сильный стресс. За две–три недели до школы сдвигайте подъем и отход ко сну на 15–20 минут каждые несколько дней. То же касается завтраков, обедов и дневного отдыха. Даже опытным школьникам такая подготовка помогает мягко вернуться в учебный ритм.

Приучите к школьной еде

Чтобы первоклассник не остался голодным, за месяц до школы добавляйте в меню привычные для столовой блюда: каши, супы, котлеты, макароны с сыром. Если дома в ходу смузи и авокадо-тосты, сделайте рацион проще. Голод и стресс — плохое сочетание для учебы.

Сказки и мультфильмы про школу

Истории о школьной жизни помогают ребенку понять, что его ждет. После просмотра или чтения обсуждайте сюжет: что чувствовал герой, чем школа в сказке похожа на настоящую, как малыш представляет свою. Такие разговоры позволяют выявить страхи и развеять мифы. Особенно это важно для чувствительных детей, которые не всегда говорят прямо.

Расскажите свои истории

Вместо рассказов о двойках и строгих учителях лучше вспомните смешные случаи, хорошие уроки, новых друзей. Личный опыт родителей показывает: школа — это место, где происходят и приятные вещи.

Поиграйте в школу

Дома можно устроить импровизированный класс: парта, доска, портфель, тетради. Пусть ребенок попробует себя в роли ученика и учителя. Начните с коротких «уроков», постепенно увеличивая время. Такой опыт помогает понять школьные правила и привыкнуть к учебному формату.

«Для первоклассника важно создать поддержку, обеспечить эмоциональную безопасность и постепенное введение в школьную жизнь», — подчеркивает Дарья Дугенцова.

Адаптация у всех разная: кому-то хватит пары недель, а кому-то — месяца. Не сравнивайте детей и не подгоняйте события.

