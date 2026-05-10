Трамп похвалился двухсоткратной экономией при реконструкции пруда у Белого дома

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Американский лидер вдобавок опубликовал визуальное сравнение.

Трамп: реконструкция пруда в 177 раз дешевле Байдена

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп похвалился завершением реконструкции знаменитого зеркального пруда у мемориала Линкольна с колоссальной экономией бюджета. Об этом глава Белого дома написал в собственной соцсети Truth Social.

По его словам, предыдущая администрация Джо Байдена пустила на этот проект 355 миллионов долларов и три с половиной года, однако результат выглядел удручающе. Трамп заявил, что его команда исправила ситуацию кардинально — справилась за одну неделю и потратила всего два миллиона долларов, то есть в 178 раз быстрее и в 177 раз дешевле.

Это не первый случай, когда нынешний хозяин Овального кабинета подчеркнул свое умение облагораживать столицу. Ранее он уже публиковал кадры того же отражающего бассейна, утверждая, что при нем Вашингтон выглядит гораздо достойнее, чем при Бараке Обаме.

Кроме того, президент признался, что за собственный счет декорировал интерьеры резиденции золотом. Белый дом, по его мнению, все еще недостаточно «трамповский», и в планах значится замена входных колонн на более пышные и декоративные.

В дополнение ко всему Трамп намерен установить в здании администрации статую Христофора Колумба.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США собрался возвести в Вашингтоне крупнейшую триумфальную арку в мире. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:50
Шейлин Вудли сыграет главную роль в эротическом триллере «Помощник матери»
12:33
Юрист объяснил правила выплаты компенсации за публикацию фото без согласия
12:16
Мерц объяснил миллиардные траты ЕС на армию мнимой угрозой со стороны России
12:02
Какая пила для работы на даче лучше — бензиновая, электрическая или аккумуляторная
12:00
Безопасные купаты — только домашние? Простой рецепт колбасок своими руками
11:53
Японские власти подтвердили планы чиновников минторга страны посетить Россию

Сейчас читают

Мир может оказаться на грани катастрофы из-за Антарктиды
«Священная война» над Красной площадью: как прошел парад Победы в Москве
Как будут работать поликлиники в майские праздники 2026 года: полный гид
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео