Ормузский сериал: США, Иран и союзники запутались в новой ближневосточной драме

Вокруг Ормузского пролива разгорается новый виток противостояния США и Ирана, в которое неожиданно втягиваются все новые союзники.

Война в Иране

США начали и свернули операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе

Ситуация вокруг Ормузского пролива, где в двойной блокаде сошлись Иран и США, все больше напоминает сериал, в котором шоу-раннеры добавляют новые персонажи, дают старым новые, порой противоречащие старым, реплики, но при этом не меняют общей драматургии, и похоже даже сами не знают чем закончится тот или иной сезон.

В этом сезоне пытается шокировать Литва, которая внезапно объявила о том, что получила предложение от США присоединиться к операции против Ирана и она, конечно, готова это сделать, как верный союзник.

Тем более и повод блеснуть предоставился — США начали в Ормузе новую операцию «Проект Свобода», в рамках которой хотели конвоировать военными кораблями торговые суда.

Но что-то пошло не так. Иранцы атаковали американские эсминцы, эсминцы атаковали иранские катера — счет этой в прямом смысле слова морской баталии неизвестен, каждая сторона заявила о своей победе, но через день Трамп операцию «Проект Свобода» свернул.

Неудобно получилось с Литвой, как в песенке про корнета, для которого не оказалось подходящей войны. В Вильнюсе даже не успели утвердить свое участие, а все закончилось, но президент Науседа не унывает. Говорит: «Если что, мы готовы».

Там еще забавная ситуация произошла с Саудовской аравией, которая сначала отказалась, потом вроде согласилась, потом официально отказалась предоставлять свои военные базы и аэродромы для размещения американских войск.

Я же говорю, это сериал, «Санта-Барбара»! Вот только непонятно это какой жанр? Боевик?

Иранцы, например, демонстрируют кадры как они стреляют по американским эсминцам и штурмуют связанные с США и Израилем суда. или это триллер, с очевидной интригой — кто кого перетерпит в этом Ормузском противостоянии.

Уже под полторы тысячи судов скопилось в пробке в ожидании развязки. Может быть, это фантастика? Трамп уверяет, что эсминцы США оснащены лазерами и успешно сбивают иранские дроны.

Скорее всего, в итоге окажется полноценная драма. Ведь при всех этих интригующих поворотах сериала — страдают простые люди и в Иране, и в арабских странах залива. Да и в Америке — цены на бензин выросли с начала конфликта на 52%, то есть впополам.

Самое удивительное, что из-за атаки на Иран, а заодно на Венесуэлу — против США выступили художники, критики и прочие культурные деятели. Заодно против Израиля и России.

