«Отличаются от других»: почему левшей считают более творческими людьми

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

Нейрофизиолог Алипов: среди левшей больше творческих людей

почему левши чаще становятся гениями

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Праворукость остается доминирующей формой, а леворукость встречается значительно реже.

Леворукость — редкое явление, связанное с особенностями развития головного мозга. Оно может быть как врожденным, так и приобретенным. Об этом в интервью порталу Life.ru в Международный день левши рассказал нейрофизиолог и популяризатор науки Владимир Алипов.

По его словам, праворукость остается доминирующей формой, а леворукость встречается значительно реже, что делает ее необычным явлением. При этом доминантной может быть не только рука, но и глаз или нога. Их комбинации отражают сложные процессы эмбрионального формирования мозга. По словам эксперта, структура мозга левшей отличается, что может влиять на склонность к творчеству.

«Что касается творческих способностей, то есть указания, что среди людей леворуких больше людей творческих. Они изначально отличаются от других и становятся поэтами, художниками, музыкантами. С другой стороны, может быть как раз какая-то необычная особенность того, как устроен их мозг», — заявил Алипов.

Однако, по его словам, у левшей, особенно у тех, чья доминантность сформировалась неестественным путем, могут быть выше риски психических расстройств. Речь идет о депрессии, биполярном расстройстве и двигательных тиках. Это объясняется тем, что такая леворукость может быть результатом нарушений внутриутробного развития.

