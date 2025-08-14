«Слуга США»: власти КНДР закрепят в конституции нежелание вести дела с Сеулом

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Власти КНДР внесут в конституцию нежелание улучшать отношения с Южной Кореей

Фото: JORGE SILVA / POOL/ТАСС

По словам заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон, отношения Республики Корея к Пхеньяну вряд ли изменится.

Власти КНДР планируют закрепить в конституции отсутствие желания улучшать отношения с Республикой Корея. Об этом заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы неоднократно заявляли, что не намерены улучшать отношения с Республикой Корея, верным слугой и союзником США, и эта окончательная позиция и точка зрения будут закреплены в нашей конституции в будущем», — отметила чиновник.

Чжон уточнила, что политика Сеула по отношению к Пхеньяну вряд ли изменится. По ее словам совместные учения Республики Корея и США «вновь выявят враждебную природу» южного соседа.

Внесение же соответствующего положения в конституцию государства она объяснила тем, что позиция КНДР по отношению к «опасному и подлому» Сеулу должна быть яснее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил поддержку России.

