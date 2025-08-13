Ким Чен Ын в разговоре с Путиным подтвердил поддержку России

Лидер КНДР Ким Чен Ын в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность поддерживать решения российского руководства и сохранять верность положениям договора между двумя государствами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, северокорейский руководитель подчеркнул, что КНДР намерена и впредь оказывать полную поддержку всем мерам, предпринимаемым российским правительством. Собеседники также отметили значимость дальнейших тесных контактов и высоко оценили углубление взаимодействия по Договору о стратегическом партнерстве.

Как ранее информировала пресс-служба Кремля, переговоры состоялись 12 августа. В ходе телефонной беседы Путин и Ким Чен Ын подтвердили стремление к развитию дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе двухсторонней встречи с представителями КНДР в Женеве заявила о выходе отношений двух стран на новый уровень.

