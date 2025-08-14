Дайвера из Петербурга почти сутки искали на Сахалине
Девушку потерял инструктор во время погружения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Почти сутки разыскивали жительницу Петербурга на Сахалине. Она пропала в Татарском проливе, когда занималась дайвингом.
На экскурсию отправилась вместе с инструктором. И похоже, именно он потерял девушку на глубине 20 метров.
Как такое могло произойти — выясняют следователи. А пока с пострадавшей работают врачи. Нашли ее в 15 километрах от берега.
