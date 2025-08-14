Дайвера из Петербурга почти сутки искали на Сахалине

Почти сутки разыскивали жительницу Петербурга на Сахалине. Она пропала в Татарском проливе, когда занималась дайвингом.

На экскурсию отправилась вместе с инструктором. И похоже, именно он потерял девушку на глубине 20 метров.

Как такое могло произойти — выясняют следователи. А пока с пострадавшей работают врачи. Нашли ее в 15 километрах от берега.

