Медведи заглянули с «инспекцией» на рыбзавод на Камчатке

Прогулку по производству не остановило даже столкновение с людьми.

Семейство медведей устроило проверку на рыбзаводе на Камчатке. «Ревизоры» вначале неуверенно зашли на территорию и осторожно начали исследовать местность. После наткнулись на ничего не подозревавших сотрудников.

И животные, и люди бросились врассыпную. Так что непонятно, кто из них больше испугался. Когда работники убежали, незваные гости продолжили свою инспекцию.

