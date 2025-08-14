Медведи заглянули с «инспекцией» на рыбзавод на Камчатке

Медведи и люди столкнулись на рыбзаводе на Камчатке

Фото, видео: Юрий Смитюк/ТАСС; 5-tv.ru

Прогулку по производству не остановило даже столкновение с людьми.

Семейство медведей устроило проверку на рыбзаводе на Камчатке. «Ревизоры» вначале неуверенно зашли на территорию и осторожно начали исследовать местность. После наткнулись на ничего не подозревавших сотрудников.

И животные, и люди бросились врассыпную. Так что непонятно, кто из них больше испугался. Когда работники убежали, незваные гости продолжили свою инспекцию.

