Качество, натуральность, культура: какие российские товары любят в Китае

Наша страна полнится полезными товарами для других стран, а особенно для Азии.

Россия поставляет в Азию не одни только полезные ресурсы вроде нефти, газа, угля и дерева. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил эксперт по бизнесу с Китаем Олег Баранов.

Однозначно, что на этом долгие годы строился двухсторонний экспорт, однако в 2025 году многие обычные потребители нашли для себя не менее привлекательные товары. Так, китайцы стали покупать из России в магазинах, маркетплейсах и сувенирных лавках полноценные вещи, а не сырье. Но среди прочих подобных товаров больше всего выделились именно эти три.

«Первое место — это водка. В Китае это не просто алкоголь, это символ России. Китайцы обожают все статусное и узнаваемое, а водка для них — это как визитная карточка русской культуры. Ее покупают на подарки, привозят из поездок, берут на деловые встречи. Особенно ценится бутылка с красивым оформлением, упаковка для китайцев так же важна, как и содержимое», — отметил предприниматель.

При этом, по заявлению Баранова, российская водка в Китае в целом считается более качественной, нежели любой другой алкоголь. Оказалось, что она воспринимается как натуральный и честный продукт в отличие от любых местных аналогов.

«Второе место — это конфеты и сладости. Российские конфеты — это настоящий хит. Эти сладости часто берут в подарочные наборы, вкусно, необычно и красиво», — отметил специалист.

Как заметил предприниматель, российские сладости в Китае полюбили сразу из-за нескольких причин. Для Азии подобные конфеты привлекательны, например, из-за натурального состава, а также вкуса детства: молоко, карамель, какао — все без агрессивной химии. К тому же и винтажный стиль оберток вызывает у китайцев доверие и эмоции, делая российские сладости наиболее желанными на фоне местных аналогов.

«Третье место — мед. Хотя Китай — крупнейший производитель меда в мире, российский мед там очень ценится. Мед в России покупают не только для еды, но и для здоровья, косметики, подарков», — заявил Баранов.

Баранов подчеркнул, что российский мед во многом получил свою популярность в Азии благодаря сформировавшейся репутации. Дело в том, что Алтай, Башкирия, Дальний Восток считаются одними из наиболее экологически чистых регионов. Еще и поэтому китайцам особенно понравился мед в подарочных банках с сертификатами и информацией о пасеках. Для них это уже не просто продукт, это история и забота о здоровье.

Подводя итоги, Олег Баранов отметил, что китайцы больше не покупают у России одни только ресурсы. Больше всего для них ценятся продукты, за которыми стоит культура, доверие и история страны. Главное не просто продать товар, но и рассказать о нем историю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.