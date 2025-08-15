Качество, натуральность, культура: какие российские товары любят в Китае

|
Дмитрий Дмитриев
Дмитрий Дмитриев Эксклюзив 75 0

Олег Баранов: китайцы обожают все статусное и узнаваемое

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наша страна полнится полезными товарами для других стран, а особенно для Азии.

Россия поставляет в Азию не одни только полезные ресурсы вроде нефти, газа, угля и дерева. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил эксперт по бизнесу с Китаем Олег Баранов.

Однозначно, что на этом долгие годы строился двухсторонний экспорт, однако в 2025 году многие обычные потребители нашли для себя не менее привлекательные товары. Так, китайцы стали покупать из России в магазинах, маркетплейсах и сувенирных лавках полноценные вещи, а не сырье. Но среди прочих подобных товаров больше всего выделились именно эти три.

«Первое место — это водка. В Китае это не просто алкоголь, это символ России. Китайцы обожают все статусное и узнаваемое, а водка для них — это как визитная карточка русской культуры. Ее покупают на подарки, привозят из поездок, берут на деловые встречи. Особенно ценится бутылка с красивым оформлением, упаковка для китайцев так же важна, как и содержимое», — отметил предприниматель.

При этом, по заявлению Баранова, российская водка в Китае в целом считается более качественной, нежели любой другой алкоголь. Оказалось, что она воспринимается как натуральный и честный продукт в отличие от любых местных аналогов.

«Второе место — это конфеты и сладости. Российские конфеты — это настоящий хит. Эти сладости часто берут в подарочные наборы, вкусно, необычно и красиво», — отметил специалист.

Как заметил предприниматель, российские сладости в Китае полюбили сразу из-за нескольких причин. Для Азии подобные конфеты привлекательны, например, из-за натурального состава, а также вкуса детства: молоко, карамель, какао — все без агрессивной химии. К тому же и винтажный стиль оберток вызывает у китайцев доверие и эмоции, делая российские сладости наиболее желанными на фоне местных аналогов.

«Третье место — мед. Хотя Китай — крупнейший производитель меда в мире, российский мед там очень ценится. Мед в России покупают не только для еды, но и для здоровья, косметики, подарков», — заявил Баранов.

Баранов подчеркнул, что российский мед во многом получил свою популярность в Азии благодаря сформировавшейся репутации. Дело в том, что Алтай, Башкирия, Дальний Восток считаются одними из наиболее экологически чистых регионов. Еще и поэтому китайцам особенно понравился мед в подарочных банках с сертификатами и информацией о пасеках. Для них это уже не просто продукт, это история и забота о здоровье.

Подводя итоги, Олег Баранов отметил, что китайцы больше не покупают у России одни только ресурсы. Больше всего для них ценятся продукты, за которыми стоит культура, доверие и история страны. Главное не просто продать товар, но и рассказать о нем историю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:29
Обломки беспилотника ВСУ повредили судно в порту Оля в Астраханской области
16:23
«Ставки высоки»: Трамп высказался о предстоящем саммите
16:09
Число пострадавших при взрыве в Рязанской области превысило 100 человек
15:58
«Бледная и неспортивная»: Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах
15:41
МВД: основная часть дистанционных преступлений совершается через мессенджеры
15:30
Привет из будущего: показана новая схема Московского метрополитена

Сейчас читают

Взрыв на заводе в Рязанской области унес жизни шести человек
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс