Пятеро рабочих сорвались с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке

На территории Владивостокской ТЭЦ-2 во время ремонтных работ пятеро сотрудников подрядной организации сорвались с высоты, в результате чего три человека погибли, а двое получили серьезные травмы. Об этом сообщили прокуратуре Приморского края.

«По предварительной информации, 14 августа 2025 года при проведении высотных работ несколько работников подрядной организации сорвались вниз», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». На месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства и проводят проверку действий ответственных должностных лиц.

Владивостокская ТЭЦ-2 является одним из ключевых объектов энергетики региона, где регулярно проводятся масштабные ремонтные работы. Происшествие вызвало широкий резонанс в Приморском крае.

Дополнительные проверки подрядных организаций и ужесточение контроля за соблюдением техники безопасности на высотных работах станут приоритетом для региональных властей, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

