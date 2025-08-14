Драпеко выступила против запрета фильмов Балабанова: «Талантливый режиссер»

Диана Кулманакова
Эксклюзив

Депутат Драпеко опровергла сообщения, что призывала запретить фильмы Балабанова

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Ранее появился информация о том, что актриса высказалась о несоответствии некоторых картин режиссера духовным ценностям России.

Слова депутата Государственной думы и заслуженной артистки РСФСР Елены Драпеко о запрете фильмов российского и советского режиссера Алексея Балабанова исказили. Об этом сама актриса сообщила в беседе с 5-tv.ru.

Ранее появилась информация о том, что Драпеко высказалась о несоответствии некоторых картин режиссера духовным ценностям России, поэтому они могут подвернуться цензуре. Однако речи о запрете работ Балабанова не было.

«Просто приврали мои слова. Я ничего подобного не говорила. Не надо ничего запрещать. Балабанов — очень талантливый и яркий режиссер. У него есть замечательные фильмы, которые надо смотреть и пересматривать. Конкретно шел разговор про фильм „Груз-200“. И надо ли показывать его школьникам в рамках, вот у нас есть киноуроки в школе. Я сказала, что я бы не хотела, чтобы такой фильм смотрели дети», — поделилась депутат.

По ее словам, в фильме «Груз-200» не отражены любовь к Родине и уважение к армии, поэтому Драпеко не хотела бы, чтобы его рекомендовали.

Депутаты Госдумы 22 июля на пленарном заседании приняли во II и III чтениях изменения в закон о запрете фильмов, дискредитирующих российские ценности. Он вступит в силу в марте следующего года.

Елена Драпеко — известная советская актриса и российский политик. В кино снялась более чем в 60 фильмах. Известна ролями в картинах «А зори здесь тихие», «Вечный зов», «Полынь — трава горькая».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как снимали самый трешовый фильм Балабанова «Груз 200».

