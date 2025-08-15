История спасения: женщина-дайвер провела сутки в открытом море на Сахалине

Инструктор бросил пенсионерку на глубине.

На Сахалине прокуратура разбирается в деталях истории, которая могла произойти только в кино. Там спасли женщину-дайвера, пропавшую в море из-за ошибки инструктора. В итоге пенсионерка провела сутки в воде в полном одиночестве. А нашли ее в 15 километрах от места погружения. Как организованный дайвинг-тур вышел из-под контроля и едва не закончился трагедией — выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Сутки в открытом море: из средств спасения только гидрокостюм и баллоны с кислородом. Брошенная напарником–дайвером 63- летняя Елена Дорофеева 24 часа одна дрейфовала в Японском море.

Это погружение едва не стоило ей жизни, но брать ответственность за это теперь никто не хочет. Представители компании, у которой туристка и купила путевку на Сахалин, журналистам не рады.

Сотрудники фирмы, которые продают путевки по 300 тысяч рублей в самые отдаленных уголки России говорят, что не причем. Утверждают: они обеспечивают питание, и развлечения. А вот за погружение отвечают другие.

«Организацией дайвинга занимаются другие организации. Люди сами купили билеты. Сами полетели туда», — говорит Клим Колосов, представитель компании-организатора дайвинг-туров.

Как выяснили «Известия», услуги по глубоководному погружению на острове Монреон оказывает компания «Дайв Ру». В Москве у них есть офис, но общаться там тоже не хотят.

Тогда кто виноват в том что женщина, которая решилась на погружение с напарником-дайвером, в итоге осталась одна под водой? Детали выясняет прокуратура. Но уже известно, что на глубине примерно 20 метров дайвер бросил ее и решил всплывать. Такое решение он принял из-за нехватки груза. Не рассчитал вес, необходимый для погружения и решил вернуться.

«Если это, действительно, инструктор — почему ему не хватило грузов? Это абсолютный нонсенс», — отметил Александр Ингилевич, член русского географического общества, дайвинг-инструктор.

Расчет необходимого груза при погружении на глубину — это «дайверская база». Если место незнакомое, профессионалы сначала ложатся на поверхность воды, проверяют, как ведет себя гидрокостюм. И только потом ныряют.

Количество необходимого груза для погружения зависит от комплекции самого дайвера и от объема костюма. К примеру, для средней комплекции нужно четыре килограмма, а для такого более крупного мужчины — 16 килограммов.

Оставшись одна, туристка все сделал правильно — начала всплывать с остановками. Но на глубине пяти метров ее резко снесло течением. Оно в этих местах особенно сильное. Поэтому вскоре женщину потеряли из вида.

«Я думала, что она сбросила грузы… Дайверу желательно сбросить с себя все тяжелое, что есть. Надуть компенсатор плавучести…» — говорит дайвер Ольга Волгина.

Экипаж судна «Отто Шмид» заметил туристку только на следующий день — она провела в море больше суток. Температура воды в это время года не поднимается выше 17 градусов, но у пенсионерки даже не было признаков переохлаждения.

«Это, конечно, испытание для организма. В целом, когда мы переохлаждаемся, очень сильно метаболизм начинает работать. Он направлен на то, чтобы поддержать температуру тела и для этого включаются все резервные возможности организма», — отмечает врач Андрей Кондрахин.

Выжившая в Японском море женщина чувствует себя хорошо, но расследования это не отменяет. Прокуратура уже начала проверку по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вопросы есть как к организаторам тура, так и к дайвинг-центру. А кроме этого, персонально к инструктору, который бросил туристку одну.

