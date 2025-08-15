Цой жив: поклонники вспоминают лидера группы «Кино»

Лидер группы «Кино» погиб в аварии 35 лет назад

Культовый музыкант погиб 35 лет назад в Латвии.

Его песни звучат повсюду, и каждый слышит в них свой смысл. Любой гитарист знает аккорды, а тексты запоминаются на всю жизнь. Сегодня ровно 35 лет, как не стало музыканта, которого без преувеличения знают все. 15 августа 1990 года автомобиль, которым управлял Виктор Цой, столкнулся с автобусом на крутом повороте.

Все произошло в Латвии. По официальной версии, певец заснул за рулем. Удар был такой силы, что обломки машины разлетелись на десятки метров. Цой погиб мгновенно. Его похоронили в Петербурге на Богословском кладбище. Проститься с ним пришли десятки тысяч человек. И сегодня его преданные поклонники собираются снова. В Северную столицу едут сотни людей, чтобы почтить память рок-легенды.

«Все это мы пели. И «Пачку сигарет», и «Звезда по имени солнце», — поделилась музыкант Женя Любич.

«У меня не было такого финансового интереса в этом. Просто писал для себя», — рассказал народный художник РФ Никас Сафронов, который написал портрет Цоя.

Культовые песни Цоя сегодня будут звучать в самых разных местах. В Петербурге — на Невском проспекте, на Арбате — возле его стены в Москве, во Владивостоке, куда из Кореи переехал прадед музыканта. Будут квартирники и рок-концерты. Его музыку исполняет даже симфонический оркестр. И каждый, для кого Цой все еще жив, будет подхватывать знакомый припев.

