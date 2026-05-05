Сжигаем жир на аппаратах: как похудеть к лету без усилий

Как только столбик термометра уверенно приближается к 15 градусам тепла, многие вступают в гонку за стройность. Чтобы успеть к пляжному сезону, и женщины, и мужчины активно посещают спортзал и переходят на курицу с гречкой. Правда, далеко не всем удается достичь желаемого результата.

Как точно похудеть к лету без мучений, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала врач-дерматолог и косметолог, ординатор кафедры пластической хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Оксана Зейферт.

Аппаратные методы похудения

В арсенале косметологов есть внушительный перечень аппаратов, которые действительно помогают добиться красивого результата и убрать несколько лишних сантиметров. Есть основные методы для коррекции фигуры и вспомогательные.

Основной и популярный аппаратный метод для похудения — это криолиполиз. За счет холодового воздействия на жировые клетки адипоциты происходит их разрушение и выведение при помощи лимфатической системы в течение двух-трех месяцев. За одну процедуру можно убрать до 25% жировых клеток.

Подкожно-жировая клетчатка должна быть не меньше двух-трех сантиметров. При криолиполизе разрушаются только жировые клетки, при этом рядом находящиеся ткани, сосуды, нервы никак не страдают.

Очень важно проводить процедуру курсом и соблюдать все рекомендации — в первые четыре дня после криолиполиза не посещать баню, сауну и не принимать горячие ванны.

Еще одна наиболее актуальная методика — это воздействие высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком на подкожно-жировую клетчатку по методике HIFU. Такой аппарат позволяет контролировать глубину воздействия, а значит, сокращать ткани, усиливать жиросжигание в проблемной зоне и достигать ровного рельефа кожи.

«Ткани благодаря методике ультразвукового сфокусированного воздействия становятся компактными, подтянутыми и упругими. Аппарат отлично работает с дряблостью, не только разрушая подкожно-жировую клетчатку, но и подтягивая кожу», — прокомментировала Оксана Зейферт.

Радиочастотная терапия также воздействует на глубокие слои кожи. Прибор разрушает подкожно-жировую клетчатку, стимулирует выработку коллагена-эластина, что придает упругость и плотность коже, выравнивает ее рельеф, отлично борется с целлюлитными отложениями и неровностями.

Радиочастотный RF-лифтинг может использоваться как монометодика, так и в комплексе с другими аппаратными процедурами. Это поможет не только работать с тонусом и упругостью кожи, но и улучшать микроциркуляцию, разрушать фиброзные перемычки, что выравнивает рельеф, избавляя пациента от фиброзного целлюлита.

Электромагнитная миостимуляция работает с мышечным волокном и сокращает его в большом количестве раз, чего невозможно достичь при обычной тренировке и даже во время суперактивных занятий в спортивном зале. Это позволяет выравнивать рельеф и накачивать мышцы.

«За счет такой активности происходит жиросжигание в соседних участках, что тоже дает возможность скорректировать лишние жировые отложения. Показанием для такой методики будет слабость мышц, низкая физическая активность, диастаз после родов», — уточнила врач-косметолог.

Какие еще процедуры помогут похудеть

Кроме основных методов коррекции фигуры, существуют вспомогательные, но не менее важные. Врач советует не пренебрегать ими и обязательно включать как подготовку к основному курсу или дополнение в момент ее проведения.

К таким методам для похудения относятся вакуумные массажеры, LPG-массаж, R-sleek-массаж, Vela Shape, прессотерапия, несколько видов обертывания и другие.

«Они обеспечивают очень мощный лимфодренаж, улучшают качество кожи, но при их проведении не происходит разрушения подкожно-жировой клетчатки. Объемы уменьшаются за счет того, что из организма уходит лишняя жидкость», — объяснила Зейферт.

При коррекции фигуры очень важен комплексный подход и воздействие на различных уровнях. Для каждого пациента подбирается индивидуальная программа, чтобы достичь желаемого результата.

Аппаратные методики, несмотря на их разнообразие и потрясающие результаты, не панацея для коррекции фигуры. Требуется изменение образа жизни и питания, регулярные физические нагрузки, консультация эндокринолога и диетолога. Лишь при таком спектре возможно за несколько месяцев получить фигуру мечты.

Использование аппаратных методик для похудения может быть противопоказано при беременности, лактации, наличии кардиостимулятора и других постоянных имплантов, а также при варикозном расширении вен и онкологии.