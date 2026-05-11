В МВД предупредили о запрете непредусмотренных отметок в правах

Министерство внутренних дел предупредило россиян, что в водительские удостоверения нельзя вносить отметки, которые не предусматривают официальные требования. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

В МВД пояснили, что сотрудники оформляют водительские права строго по приказу министерства. Любые дополнительные пометки, из-за которых документ может утратить силу, правила запрещают.

В ведомстве уточнили, что в 14-м разделе водительского удостоверения указывают общие ограничения для всех категорий и подкатегорий транспорта, сведения о водительском стаже, а также данные владельца документа. Там же в закодированном виде фиксируют медицинские ограничения, связанные с управлением транспортом.

Ограничения для отдельных категорий и подкатегорий транспорта указывают в 12-м разделе.

В МВД также напомнили, что порядок оформления водительских удостоверений регулирует приказ «О введении в действие водительского удостоверения». Документ предусматривает специальные элементы защиты, включая фоновую сетку, которая помогает предотвратить подделку и проверить подлинность прав.

Как ранее писал 5-tv.ru, с начала апреля в России начали действовать обновленные правила прохождения медицинской комиссии для получения и продления водительских удостоверений. Новые требования ужесточают контроль за состоянием здоровья автомобилистов, особенно это касается людей старше 65 лет.

