Путин посетил первое в РФ предприятие по производству капсул Омега-3

Пока весь мир в ожидании исторических переговоров лидеров России и США, Владимир Путин в Магадане лично занимается социально-экономическим развитием региона.

Президент осмотрел первое в стране предприятие по производству капсул Омега-3 из белой рыбы Охотского моря. Правда, в каких-то продуктах там до сих пор используют импортное сырье. Хотя в России есть свои аналоги, и это отметил президент.

Производственный участок завода включает две линии: на одной идет очистка рыбного жира, а на другой — производство уже самих капсул, насыщенных Омега-3 более чем на 70%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.