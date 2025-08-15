Путин посетил первое в РФ предприятие по производству капсул Омега-3

Добавки изготавливают из белой рыбы Охотского моря.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Пока весь мир в ожидании исторических переговоров лидеров России и США, Владимир Путин в Магадане лично занимается социально-экономическим развитием региона.

Президент осмотрел первое в стране предприятие по производству капсул Омега-3 из белой рыбы Охотского моря. Правда, в каких-то продуктах там до сих пор используют импортное сырье. Хотя в России есть свои аналоги, и это отметил президент.

Производственный участок завода включает две линии: на одной идет очистка рыбного жира, а на другой — производство уже самих капсул, насыщенных Омега-3 более чем на 70%.

