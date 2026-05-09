Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 396 0

В Кремле состоялся торжественный прием для зарубежных гостей в честь Дня Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей и партнеров. Об этом он сказал в своей речи в ходе выступления на приеме для высоких гостей в Кремле.

«Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров», — сказал Путин в ходе выступления.

В Кремле состоялся торжественный прием для зарубежных гостей в честь Дня Победы. В своей речи российский лидер также отметил подвиг советского народа, который внес определяющий вклад в разгром нацизма. Мы всегда будем хранить память о боевом союзничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. В торжественной церемонии также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, лидер Абхазии Бадра Гунба и другие зарубежные политики, присутствующие на торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Школьник после Парада Победы в Петербурге спел «Ленинградские мальчишки»
9 мая
Путин: нельзя допускать пересмотр итогов трибунала в Нюрнберге
9 мая
Новейший комплекс С-500 «Прометей» показали на параде в Москве
9 мая
Путин: Москва никогда не делила победу в ВОВ на свою и чужую
9 мая
«Всем нам победы!» — SHAMAN поздравил россиян с 9 Мая
9 мая
Путин заявил, что предки завещали нам беречь и защищать мир
9 мая
На Саур-Могиле в ДНР развернули самое большое Знамя Победы в мире
9 мая
Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
9 мая
Путин произнес тост за поколение победителей и дружбу стран и народов
9 мая
Парад Победы в Москве показали в прямом эфире по всему миру
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:42
Школьник после Парада Победы в Петербурге спел «Ленинградские мальчишки»
13:36
Украина почти 9 тысяч раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО
13:36
Депортированные жители Эстонии приняли участие в акции «Бессмертный полк»
13:26
Путин: нельзя допускать пересмотр итогов трибунала в Нюрнберге
13:20
Новейший комплекс С-500 «Прометей» показали на параде в Москве
13:12
«Наш долг»: Путин призвал пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны

Сейчас читают

Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
В честь подвига поколений: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео