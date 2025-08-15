Названа предварительная причина взрыва на заводе в Рязанской области

В результате ЧП пострадали больше 100 человек.

По уточненным данным, пять человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва на заводе в Рязанской области. Под завалами еще могут находиться люди. Экстренные службы работают на месте.

ЧП случилось в одном из производственных цехов. После взрыва начался мощный пожар. С завода эвакуировали всех сотрудников. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

