Названа предварительная причина взрыва на заводе в Рязанской области

Эфирная новость 151 0

Причиной взрыва на заводе под Рязанью могло стать нарушение техники безопасности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате ЧП пострадали больше 100 человек.

По уточненным данным, пять человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва на заводе в Рязанской области. Под завалами еще могут находиться люди. Экстренные службы работают на месте.

ЧП случилось в одном из производственных цехов. После взрыва начался мощный пожар. С завода эвакуировали всех сотрудников. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
Песков: урегулирование конфликта на Украине будет главной темой саммита РФ и США
19:22
Переговоры Путина и Трампа могут занять около семи часов
19:11
Публицист Марк Солонин* включен в список иноагентов
19:00
Время внутреннего поиска: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 августа
18:43
Обломки беспилотника ВСУ попали в жилую многоэтажку в Белгороде
18:35
В Анкоридже усилили меры безопасности перед саммитом РФ и США

Сейчас читают

Суд приговорил экс-главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам тюрьмы
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс