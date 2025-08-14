Вице-Мисс Россия — 2017 Ксения Александрова погибла в результате ДТП

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Участница знаменитого конкурса разбилась в Тверской области.

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Ксения Александрова, известная как Вице-Мисс Россия — 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная», погибла в результате ДТП с лосем в Тверской области.

Авария произошла еще в июле, но известно о ней стало только сейчас. Ксения провела несколько недель в больнице в тяжелом состоянии и скончалась 12 августа. Окружение девушки, близкие и друзья выражают глубокие соболезнования родным.

«В такой трагичный день осознания произошедшего хочется пообещать себе не откладывать встречи с дорогими сердцу людьми. Никогда не знаешь, когда наступит тот самый день. Берегите близких и цените каждую минуту, проведенную с ними рядом!» — написала в своем блоге Виолетта Тюркина, Вице-Мисс Россия — 2018.

Финалистка «Мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко также выразила свои чувства:

«Ксюшенька, как же так? Нет слов, как больно, когда внезапно уходит красивейший, добрый, светлый и искренний человек. Царствие небесное, ангел».

Стоит отметить, что в марте этого года Ксения вышла замуж и была очень счастлива. В своих социальных сетях она делилась моментами из жизни и кадрами с путешествий.

