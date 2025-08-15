Дмитрий Патрушев оценил реализацию нацпроекта «Экология» в Чувашии

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Вице-премьер РФ посетил ряд очистных сооружений на Волге и мусоросортировочном комплексе в Канашском муниципальном округе.

Фото, видео: Алексей Майшев /POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев посетил Чувашскую Республику, где вместе с главой региона Олегом Николаевым осмотрел ключевые объекты, построенные в рамках национального проекта «Экология».

Основное внимание было уделено вопросам обеспечения экологического благополучия и создания современной инфраструктуры обращения с отходами в регионе.

Так, Патрушев посетил ряд очистных сооружений на реке Волга и мусоросортировочный комплекс в Канашском муниципальном округе, который вскоре должен начать работу в полную силу. Сейчас объект проходит стадию лицензирования.

Как отметил вице-премьер, регион активно участвует в реализации нацпроекта «Экология», на который из федерального бюджета было выделено около 3,5 миллиарда рублей.

«Это наглядный пример эффективного подхода к выполнению задач, обозначенных в национальном проекте», — подчеркнул Патрушев.

Благодаря программе ликвидированы свалки, построены и модернизированы очистные сооружения, ведется работа по сохранению водных ресурсов и лесов. Патрушев подчеркнул, что развитие современной инфраструктуры по обращению с отходами — задача всех субъектов России.

Кроме того, Патрушев позитивно оценил развитие республики по многим направлениям. В частности, он отметил сельское хозяйство, которое является важной отраслью экономики Чувашии, демонстрирует стабильный рост показателей.

Дмитрий Патрушев оценил реализацию нацпроекта «Экология» в Чувашии
