Правило «20–20–20»: россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером

Врач Казанцев: при работе за компьютером следует использовать правило «20–20–20»

Россияне каждый день проводят время перед экранами от 5 до 10 часов. Глаза практически не успевают отдохнуть от количества гаджетов. В результате появляется сухость и покраснения, что может привести к ухудшению зрения. Об этом рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев в беседе с Газета.ру.

Специалист дал несколько советов для правильной организации работы за компьютером. По его словам, важно соблюдать дистанцию и угол наклона. Расстояние должно составлять не менее 50 сантиметров, а центр экрана следует располагать на 15–20 градусов ниже уровня глаз. При работе со смартфоном следует обращать внимание на его размер.

«Исследования показывают, что использование устройств с диагональю экрана менее семи дюймов увеличивает риск развития близорукости в полтора раза по сравнению с работой за стационарным компьютером», — добавил офтальмолог.

Вторая рекомендация — использовать правило «20–20–20». Каждые 20 минут следует отрывать взгляд от экрана и в течение 20 секунд смотреть на объект, расположенный на расстоянии около шести метров. Такое упражнение расслабляет мышцы глаз.

Кроме того, нужно следить за частотой моргания. В норме человек моргает от 15 до 20 раз в минуту, при работе за экраном частота падает до пяти-семи раз. При появлении первых признаком сухости следует использовать увлажняющие капли.

Эксперт отметил, что организация правильного освещения не менее важна. Работникам не рекомендуется сидеть в полной темноте. Самый подходящий вариант — мягкий рассеянный свет должен располагаться сбоку или позади пользователя.

Также не стоит забывать про влажность воздуха. Очень часто в офисах с центральным отоплением или кондиционированием влажность опускается ниже 40-60 процентов.

«Слезная пленка испаряется быстрее, роговица пересыхает. Увлажнитель воздуха или регулярное проветривание помогают снизить дискомфорт», — поделился врач.

