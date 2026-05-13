Егор Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

Президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Соответствующий указ главы государства опубликован 13 мая.

Отмечается, что Ковальчук будет руководить регионом до проведения выборов губернатора. Подробности кадрового решения и задачи, поставленные перед новым врио главы области, пока официально не раскрывались.

Также известно, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков покинул свой пост. Врио региона был назначен Александр Шуваев.

Гладков возглавлял Белгородскую область с 2020 года, сначала в статусе временно исполняющего обязанности губернатора, а затем после победы на выборах. Регион в последние годы находился в центре внимания из-за приграничного положения и вопросов безопасности.

Выборы губернаторов Брянская область и Белгородская область состоятся 20 сентября 2026 года. Соответствующее решение принято после назначения временно исполняющих обязанности глав регионов.