Дональд Трамп приедет в Минск по приглашению Александра Лукашенко

Эфирная новость 44 0

Накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд Трамп созвонился с Александром Лукашенко. Телефонный разговор состоялся в тот момент, когда американский президент уже летел в самолете в Анкоридж на встречу с Владимиром Путиным, которая проходит в эти минуты.

Тем беседы было несколько, в том числе украинский кризис, ситуация в других горячих точках, ну и, естественно, встреча на Аляске. Лукашенко выразил уверенность, что на переговорах будет достигнут прогресс. Кроме того, он пригласил Трампа к себе в гости в Белоруссию — американский лидер это предложение принял.

Со стороны может показаться, что такие телефонные разговоры — это формальность, протокол. Но на самом деле они играют большую роль, когда тот же президент Белоруссии, наш главный союзник, разговаривает с хозяином Белого Дома буквально за пару часов до того, как он встретится с российским лидером.

Точно так же в Вашингтоне внимательно изучали список официальных телефонных бесед, которые наш президент провел сразу после того, как стало известно о предстоящей встрече с Трампом. И надо сказать, что звонков было очень много.

За последние шесть дней Владимир Путин поговорил с главами ЮАР, Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Бразилии, Киргизии, Таджикистана, Армении. Уже перед самым вылетом из Москвы с председателем КНДР Ким Чен Ыном. То есть на переговорах Россия выступает не только как страна отстаивающая свои интересы, а как мировой лидер, имеющий большое число союзников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:50
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
1:49
Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа
1:41
Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите
1:36
Прилетел, потому что мог: Андрей Гайдулян объяснил нахождение на Аляске
1:31
Подключение домов и дач к газу становится обязательным в России
1:26
Переговоры Путина и Трампа в узком формате завершились

Сейчас читают

«Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс