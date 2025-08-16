Дональд Трамп приедет в Минск по приглашению Александра Лукашенко

Дональд Трамп созвонился с Александром Лукашенко. Телефонный разговор состоялся в тот момент, когда американский президент уже летел в самолете в Анкоридж на встречу с Владимиром Путиным, которая проходит в эти минуты.

Тем беседы было несколько, в том числе украинский кризис, ситуация в других горячих точках, ну и, естественно, встреча на Аляске. Лукашенко выразил уверенность, что на переговорах будет достигнут прогресс. Кроме того, он пригласил Трампа к себе в гости в Белоруссию — американский лидер это предложение принял.

Со стороны может показаться, что такие телефонные разговоры — это формальность, протокол. Но на самом деле они играют большую роль, когда тот же президент Белоруссии, наш главный союзник, разговаривает с хозяином Белого Дома буквально за пару часов до того, как он встретится с российским лидером.

Точно так же в Вашингтоне внимательно изучали список официальных телефонных бесед, которые наш президент провел сразу после того, как стало известно о предстоящей встрече с Трампом. И надо сказать, что звонков было очень много.

За последние шесть дней Владимир Путин поговорил с главами ЮАР, Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Бразилии, Киргизии, Таджикистана, Армении. Уже перед самым вылетом из Москвы с председателем КНДР Ким Чен Ыном. То есть на переговорах Россия выступает не только как страна отстаивающая свои интересы, а как мировой лидер, имеющий большое число союзников.

