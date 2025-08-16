«Честный знак» заблокировал более 50 миллионов продаж бутилированной воды с нарушениями в 2025 году

В 2025 году система цифровой маркировки «Честный знак» заблокировала свыше 50 миллионов попыток реализации бутилированной воды с нарушениями. Об этом пишут «Известия».

Среди выявленных нарушений: 20,8 миллиона — повторные попытки продаж, 13 миллионов — подозрения на подделку, 10,7 миллиона — продукция с просроченным сроком хранения.

Свыше 75% таких нарушений фиксировались в мелких торговых точках.

И у воды есть срок годности

Согласно ГОСТ 32220-2013, срок хранения расфасованной воды устанавливается производителем и согласовывается с санитарно-эпидемиологическими органами. Несмотря на то, что вода в природе вечна, после извлечения из экосистем срок годности определяется условиями хранения, качеством тары и методами обработки.

По словам Евгении Ивановой, специалиста по качеству завода «Квадра», производители обязаны подтверждать установленный срок хранения исследованиями в аккредитованных лабораториях. Эксперт подчеркивает, что именно способы обработки сильнее всего влияют на срок хранения. Например, вода может обрабатываться озоном, благодаря чему она дольше сохраняет свойства. Также важны условия хранения — соблюдение нужной температуры и уровня влажности.

При неправильном хранении (например, на жаре или при нарушении герметичности) в воду попадают вредные вещества: фталаты, BPA, микрочастицы пластика, выделяемые из упаковки. Как поясняет доцент Павел Молодцов, такие соединения могут вызывать отравления, сбои в метаболизме, снижение иммунитета и проблемы ЖКТ. Однако их вред проявляется только при регулярном употреблении просроченной воды.

Чем опасна подделка

Контрафактная вода внешне может не отличаться от настоящей. Однако такая продукция не проходит сертификацию, и в ней могут содержаться опасные примеси: нитраты, тяжелые металлы и бактерии.

В «Роскачестве» поясняют, что недобросовестные производители часто используют дешевые материалы и воду из загрязненных источников. Употребление такой воды может привести к хроническим болезням, отравлениям и аллергиям.

На что обратить внимание

При покупке бутилированной воды важно проверять:

— герметичность тары;

— целостность упаковки;

— наличие маркировки срока годности;

— отсутствие осадка в жидкости;

— условия хранения.

Также важно, чтобы продавец отсканировал специальный код при продаже. Это гарантия прохождения цифровой маркировки, действующей с 2019 года.

Покупатель вправе запросить у продавца сопроводительные документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности. В случае с детской водой — требуется свидетельство о госрегистрации.

В «Роскачестве» советуют покупать воду у надежных производителей и в крупных магазинах, где риск нарваться на контрафакт минимален.

