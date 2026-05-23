МИД России организует посещение места трагедии в ЛНР для иностранных журналистов

Борис Сатаров

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Министество иностранных дел России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске в ЛНР. Об этом 23 мая сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, решение принято в связи с «откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками», и отдельно — из-за заявлений постпреда Латвии Саниты Павлюты-Десландес, назвавшей произошедшее провокацией и отрицавшей сам факт удара.

Захарова выразила надежду, что западные СМИ, включая BBC и CNN, воспользуются предложением.

«Надеюсь, у Би-би-си и CNN отпуск не случится», — заключила дипломат.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа, где находились 86 детей от 14 до 18 лет. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. По данным МЧС на 23 мая, погибли 10 человек, 38 пострадали, еще 11 числятся пропавшими без вести.

Президент России Владимир Путин назвал удар террористическим, подчеркнув, что военной инфраструктуры в районе нет. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что обстрел был преднамеренным — ночью, когда здание было заполнено людьми.

