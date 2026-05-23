В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП, пострадали 14 человек

Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в турецкой провинции Анталья. Об этом 5-tv.ru сообщил информированный источник. Авария случилась 23 мая в курортном городе Белдиби.

По данным собеседника, автобус наехал на препятствие. В результате пострадали 14 человек — все граждане России. Погибших нет. Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Ранее, 18 мая, сообщалось о другом ДТП в Турции: на трассе Стамбул – Измир опрокинулся автобус, тогда пострадали 25 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

