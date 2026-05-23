Сильнее кошачьей мяты: какое растение вызывает эйфорию у питомцев

Дарья Орлова
Лишь немногие владельцы домашних животных знают об этом.

Какое растение вызывает эйфорию у кошек кроме кошачьей мяты

Фото: www.globallookpress.com/imageBROKER.com/Ralph Kerpa

Азиатское растение оказалось привлекательнее кошачьей мяты

Японские исследователи выяснили, что растение актинидия полигамная, известное как «серебряная лоза», вызывает у кошек гораздо более сильную эйфорию, чем традиционная кошачья мята. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты из университетов Ивате и Нагоя провели серию экспериментов, предлагая домашним и бродячим животным выбор между двумя растениями.

Результаты показали, что в большинстве случаев испытуемые полностью игнорировали мяту, отдавая предпочтение азиатскому кустарнику. В Японии это растение называют «матаби», и оно на протяжении столетий используется на Востоке в качестве мощного стимулятора для кошачьих, хотя в западных странах оно остается практически неизвестным.

Биологическое воздействие обоих растений основано на активации опиоидных систем вознаграждения в мозгу животного. В кошачьей мяте за это отвечает вещество непеталактон, а в серебряной лозе — схожий компонент непеталактол.

При вдыхании этих ароматов у кошек начинается активная выработка эндорфинов, что приводит к безопасному состоянию кратковременного блаженства.

Ученые подчеркивают, что это не является «наркотическим опьянением» в человеческом понимании: у питомцев не нарушается координация или суждение, они просто испытывают прилив радости, начинают кувыркаться и тереться мордочкой о источник запаха.

Любопытно, что свежая кошачья мята содержит в 170 раз больше активных молекул, однако животные все равно выбирают серебряную лозу, аромат которой кажется им более мягким и приятным.

Профессор Масао Миядзаки отметил, что использование матаби может стать отличным способом психологического обогащения среды для кошек, особенно для тех особей, которые равнодушны к обычной мяте.

Исследование охватило не только японских кошек, но и питомцев из Европы, США и Ближнего Востока, подтвердив универсальность такой реакции.

Помимо серебряной лозы, ученые выделили еще три растения с похожим эффектом: корень валерианы, татарскую жимолость и обычную кошачью мяту.

Специалисты полагают, что эволюционная любовь к этим запахам возникла не случайно — данные растения выделяют химические вещества, которые служат естественным репеллентом, отпугивающим комаров от шерсти хищника.

