В Рязанской области объявили траур после взрыва в Шиловском районе

В Рязанской области объявили траур после взрыва в Шиловском районе

В Рязанской области объявили траур после взрыва в Шиловском район

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

По последним данным, число жертв достигло 11 человек, пострадали более 130.

В понедельник, 18 августа, в Рязанской области объявлен день траура по жертвам трагедии, произошедшей на предприятии в Шиловском районе. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Малков выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и подчеркнул, что все пострадавшие получат необходимую помощь.

В день траура на территории области будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

В регионе введен режим ЧС. В результате возгорания в производственном цехе, случившегося утром 15 августа, изначально сообщалось о пяти погибших и более чем ста пострадавших. Однако позднее число жертв возросло до 11 человек, а пострадавших — до 130.

Следственное управление СК РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

