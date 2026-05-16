Много вопросов: в документах Лерчек о прохождении химиотерапии нашли нечто странное

Евгения Алешина
Блогер сама показала бумаги о своем лечении в соцсетях. Но то, что было там написано, вызвало удивление.

Что написано в документах блогера Лерчек о лечении — фото

Лерчек сама отказалась от госпитализации в январе 2026 года

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сама отказалась от госпитализации в январе этого года. Об этом следует из документов, которые инфлюенсер показала в соцсетях. Редакция 5-tv.ru проанализировала их содержание.

На днях Чекалина выложила видео, на котором она сообщила о прохождении пятого курса химиотерапии и показала на камеру выписной эпикриз. В ходе изучения бумаг выяснилось, что еще 9 января 2026 года медики рекомендовали ей госпитализацию, на что получили категорический отказ от блогера.

«Рекомендовано продолжить лечение в отделении патологии беременности, от чего был получен категорический отказ», — сказано в документе.

Внимательная аудитория, заметившая этот фрагмент в тексте, задалась вопросом: почему Чекалина обвиняет следователей в позднем диагностировании онкологического заболевания, если она сама не хотела проходить углубленное обследование еще в самом начале года?

Сама блогер не раз отмечала, что ей морально тяжело дается читать претензии в свой адрес о том, что она якобы обманывает людей наличием тяжелой болезни. Теперь Чекалина стала чаще публиковать в своем блоге медицинские документы и рассказывает о ходе лечения.

Весной 2026 года у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами — вскоре после четвертых родов. В настоящее время блогер проходит курс лечения.

В марте с Чекалиной сняли домашний арест, заменив меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее Лерчек, ее супруга Артема Чекалина и их партнера Романа Вишняка обвиняли в выводе средств за рубеж с использованием подложных документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек заявилась на турнир по танго после публикации документов о лечении. Она вместе со своим женихом Луисом Сквиччириани примет участие в Московском весеннем турнире.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

