«Чувак, ты в беде»: Даниил Воробьев про набор веса для роли

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 83 0

Актер рассказал, каких правил придерживается при достижении определенной физической формы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Даниил Воробьев может легко подсушиться и набрать вес ради роли в кино

Актер Даниил Воробьев признался, что легко готов как подсушиться, так и располнеть по прихоти режиссера. Правда, психика реагирует нет так спокойно. О своем опыте он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

В идеале Воробьев мечтает оставаться в «сухой» и подкаченной форме, но если надо потолстеть ради нового проекта — актер не видит в этом проблемы.

«Но психика сопротивлялась (набору веса — Прим. ред.). Она мне подсказывала: «Чувак ты в беде, спасайся!» — сказал актер.

Воробьев признался, что при похудении он, как правило, придерживается базовых принципов. Прежде всего, он сокращает количество потребляемой еды и старается держаться в рамках своей нормы калорий — не более 1800 за день. Также он периодически занимается фитнесом — но не так часто, как хотелось бы.

Что касается мотивации, то здесь проблем у актера нет: если кинопроект подразумевает наличие определенной физической формы — значит нужно это задачу выполнить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Даниил Воробьев рассказал о желании дочери жить в кино. В свои пять лет девочка уже выбирает жизненный путь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Страсть, ревность и проверка чувств: любовный гороскоп для знаков зодиака...

Последние новости

17:23
«Потому что не пью»: Лолита не смогла сняться в документалке у Гай Германики
16:55
Плохие оценки как источник ссор в семье: психолог назвал причины и дал советы
16:37
Много вопросов: в документах Лерчек о прохождении химиотерапии нашли нечто странное
16:22
«Чувак, ты в беде»: Даниил Воробьев про набор веса для роли
16:00
Москвичам назвали схемы мошенников с арендой самокатов
15:40
Сергей Собянин рассказал о планах развития парка «Сокольники»

Сейчас читают

«Возбуждает интерес»: Егор Кончаловский об отмене русского искусства на Западе
Лариса Рубальская выложила видео из больничной палаты
«Евровидение-2026»: после второго полуфинала известны все финалисты конкурса
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео