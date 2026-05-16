Сергей Собянин рассказал о планах развития парка «Сокольники»

Давид Андриясов Журналист

В парке завершат обновление «Тропы здоровья», создадут воркаут-зоны и питьевые фонтанчики.

Парку «Сокольники» исполнилось 95 лет и сегодня это одно из самых популярных пространств для отдыха и прогулок в столице. Об этом написал в канале в мессенджере МАКС мэр Москвы Сергей Собянин. 

Сейчас парк сохраняет связь разных эпох и традиций, сочетая историческое наследие с современной городской инфраструктурой, отметил градоначальник. 

Обновленный каток «Лед» в прошедшем зимнем сезоне привлек более 200 тысяч посетителей и стал одной из главных точек притяжения для москвичей.

В этом году специалисты продолжат комплексное благоустройство и реабилитацию территории. Ранее в парке уже привели в порядок зоны возле Золотого и Большого Путяевского прудов, оборудовали спортивные и детские площадки, а также обновили партерную часть.

Работы охватят около 112 гектаров. У каскада Оленьих прудов планируют восстановить беседку и мост на историческом месте, создать прогулочные маршруты, спортивные пространства и обновленную детскую зону.

На берегу Нижнего Майского пруда появится павильон-беседка для камерных мероприятий, а прилегающую территорию вокруг водоема благоустроят.

Также в парке завершат обновление «Тропы здоровья», оборудуют воркаут-зоны и установят питьевые фонтанчики.

В Центре восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка продолжат развитие инфраструктуры — в разлеточнике появится четырехъярусная трибуна. Кроме того, возле Центральной эстрады оборудуют гримерную.

Сегодня, в день рождения «Сокольников», для гостей подготовили исторические реконструкции, мини-спектакли о ключевых этапах жизни парка, интерактивные квесты, тематические мастер-классы, концерты и выступление паркового хора.

Ранее Собянин рассказал о планах развития Московского зоопарка. В 2026 году запланировано открытие вольерных комплексов для панды Катюши (на старой территории в зоне «Круг катания») и золотистых курносых обезьян, а также начало первого этапа реконструкции исторической территории зоопарка. 

